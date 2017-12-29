Количество "воров в законе" на территории Украины за последние полтора года в разы увеличилось, сказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев о "ворах в законе": Их много приехало из России Фото: npu.gov.ua "Где-то до середины 2016 года полиция в своих отчетах, или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или расследовании правонарушений, в которых бы документировали роль так называемых воров в законе. Количество этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось. Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности РФ. После задержания кто молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и прежде жил. То есть – совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, взращивать с ослабленным государственным аппаратом", – сказал Князев.15 августа 2017 года заместитель Князева Вячеслав Аброськин сообщал, что в Украине остается 25–29 "воров в законе". Большинство из них – выходцы из РФ, Грузии, Абхазии, Осетии.25 сентября руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко заявлял, что в Киеве находятся до 10 грузинских "воров в законе".7 декабря Аброськин сказал, что в Украине в настоящее время проживают семь "воров в законе".В МВД настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки воров украины законе князев года Теги: общество