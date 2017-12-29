|
Князев: Много "воров в законе" приехало в Украину из РФ. За этим часто стоит ФСБ
|
29.12.2017 20:31
|
Количество "воров в законе" на территории Украины за последние
полтора года в разы увеличилось, сказал глава Нацполиции Украины
Сергей Князев. Князев о "ворах в законе": Их много приехало из
России Фото: npu.gov.ua "Где-то до середины 2016 года полиция в
своих отчетах, или руководители полиции в своих речах вообще очень
редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или
расследовании правонарушений, в которых бы документировали роль так
называемых воров в законе. Количество этих субъектов на территории
Украины в разы увеличилось. Оказалось, их много приехало из России.
Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба
безопасности РФ. После задержания кто молчал, а кто-то говорил:
получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в
определенном регионе и жить, как и прежде жил. То есть –
совершать правонарушения, создавать незаконные преступные
организации, взращивать с ослабленным государственным
аппаратом", – сказал Князев.15 августа 2017 года заместитель
Князева Вячеслав Аброськин сообщал, что в Украине
остается 25–29 "воров в законе". Большинство из
них – выходцы из РФ, Грузии, Абхазии, Осетии.25 сентября
руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко заявлял,
что в Киеве находятся до 10 грузинских "воров в законе".7
декабря Аброськин сказал, что в Украине в настоящее время
проживают семь "воров в законе".В МВД настаивают на принятии
закона для противодействия криминальным авторитетам. В
настоящее время законодательство Украины предусматривает только
принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае
2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который
устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира