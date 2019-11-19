А если возможности пожарить мяса на костре нет, то можно сделать вполне пикниковое блюдо и в домашних условиях. Куриные шашлычки, запеченные на картофельной подушке — отличное блюдо для семейного обеда и для гостей.

Курятина маринуется быстро. А в духовке шашлычки проведут около 30 минут. Так что, если вы привыкли считать каждую минуту, можете смело брать это блюдо на вооружение, много возни с ним не будет!

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки примерно одинакового размера, сложите в миску.

2. Добавьте к кусочкам курицы перец, соль, лук, нарезанный тонкими колечками, уксус. Перемешайте и оставьте мариноваться приблизительно на 1-2 часа. Можно поставить на нижнюю полку в холодильник либо на подоконник. Желательно миску прикрыть крышкой или обернуть пищевой пленкой.

3. Через 1-2 часа сырую картошку почистите, нарежьте колечками и выложите на противень, предварительно смазанный маслом или застеленный пергаментом.

4. Замаринованное мясо нанижите на деревянные шпажки, чередуя с колечками лука. Совет: деревянные шпажки лучше вымочить в воде. Как только поставите мариноваться шашлык, шпажки замочите.

5. Шашлыки выложите на противень, на слой картошки. Поставьте противень в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 30.

6. Когда верхняя часть шашлыков поджарится их надо аккуратно перевернуть, чтобы мясо было румяное со всех сторон. Картошечка пропитывается соком от мяса и получается очень вкусной. Через полчаса вынимайте противень из духовки и можно подавать блюдо.

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