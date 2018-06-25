Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей еще на 2 месяца руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который подозревается в подготовке теракта в столице против украинских чиновников, передает корреспондент .

"Заслушав мнения сторон, суд постановил: ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ удовлетворить. Продолжить подозреваемому Рубану Владимиру Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога. То есть к 23 августа 2018 года включительно", - говорится в резолютивной части постановления суда.

Как отмечается, решение суда может быть обжаловано в течение 5 суток с момента вручения его копии.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, между которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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