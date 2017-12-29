Украина сделала серьезный прорыв для членства в НАТО за 2017 год.

Об этом написал в блоге, опубликованном на «Обозревателе» знаток в сфере военно-промышленных комплексов Украины Максим Глущенко, информирует еizvestia.com.

«В мае минувшего года был одобрен хитрый оборонный бюллетень – дорожная карта реформы наших вооруженных сил до конца 2020 года. Цель – системное внедрение стандартов НАТО во всех сферах деятельности ВСУ. По заявлению Генштаба, к осени нынешнего года военное ведомство было укомплектовано», – отметил он.

По словам эксперта, министр обороны Степан Полторак заявил о прохождении военной службы 55,5 тысяч женщин. А по состоянию на 2013 год в армии только было 165,5 тыс. человек.

«В переподготовке личного состава ВСУ задействовано более 450 натовских инструкторов из семи стран, работающих в учебных центрах и на полигонах. По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, уже девять украинских батальонов «совместимы» с войсками стран Альянса. Речь идет о подразделениях механизированных, высокомобильно-десантных войск и частей специального назначения», – заявил Глущенко.

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Он подчеркнул, что реальные боевые действия позволяют в полной мере накапливать и учитывать полученный уникальный опыт.

«Нынешний год заканчивается для наших военных несколькими позитивными новостями. Наконец-то выделены средства (1,4 млрд. грн.) на строительство нового завода боеприпасов. Луганский патронный завод находится на оккупированной территории. А потребность в боеприпасах колоссальная! Этот шаг трудно переоценить, ведь новое современное предприятие сможет выпускать патроны «натовского» калибра, а значит, мы серьезно сэкономим на зарубежных закупках», – напомнил знаток.

Глущенко отметил, что США приняли к концу 2017 года решение о предоставлении Украине военной помощи, из которой 350 млн долларов будут направлены на реабилитацию в американских медучреждениях раненных военнослужащих, учебу и подготовку медспециалистов, а также на усиление возможностей воздушных и военно-морских сил.

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«Предполагаются поставки летального оружия, но только утвержденного перечня нужно еще подождать. Известно лишь о разрешении поставить нам американскую снайперскую систему Model M107A1, боеприпасы и запчасти к ней. Что касается получения уже известных, наверное, каждому школьнику противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», то вероятность их получения довольно высока, но официальных подтверждений еще нет», – заявил он.

Эксперт подчеркнул, что название комплексов стало почти синонимом «близкой победы». По его словам, ВСУ нуждаются в современных системах связи, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы.

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