Исполнитель украинского происхождения Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev, сделал официальное заявление, подтвердив, что не так давно подал заявку на участие в национальном отборе Беларуси для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" 2018 года. Об этом исполнитель сообщил во время онлайн трансляции в социальной сети Instagram, пишут Українські Новини .

"Я участвую в отборочном туре, да, но пока еще никуда не еду", - сказал Alekseev, отвечая на вопрос своего подписчика о правдивости информации о его участии в песенном конкурсе от Беларуси.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская электро-фолк группа ONUKA решила поздравить украинцев с наступающими новогодними и рождественскими праздниками , в честь чего члены коллектива сыграли в одном из терминалов международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого украинскую народную песню в музыкальной обработке Николая Леонтовича - "Щедрик".

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