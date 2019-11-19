|ВСУ получили партию бронеавтомобилей "Новатор"
|19.11.2019 14:15
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Министерство обороны Украины получило партию специализированных бронированных автомобилей “Новатор“.
Эти современные бронемашины разработаны и произведены компанией “Украинская бронетехника“ по заказу оборонного ведомства, сообщает пресс-служба предприятия.
К разработке и последующим модернизациям СБА “Новатор“ привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ “Альфа“, Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.
Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация “Новатора“ с боевым модулем “Ива“, оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификации СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью. Также такая версия “Новатора“ комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.