Крымскотатарский активист, фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух прошел медицинское освидетельствование в больнице имени Семашко в Симферополе 28 декабря

Заключения врачей ожидают после новогодних праздников. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крым.Реалии адвокат Айдер Азаматов.

«Ему немного легче, может двигаться сам, но нуждается в помощи. Его левая нога постоянно немеет, левая рука визуально меньше правой, кровообращение плохое. У него заплетается язык, трудно говорить, дышать ему уже легче, есть проблема с глазом… По моему мнению, он должен находиться не в СИЗО, где практически нет медицинского наблюдения, а в больнице», – сказал адвокат.

При этом сам Чапух отказался от содержания в медсанчасти.

«Мотивировал он свой отказ тем, что в медсанчасти за ним некому ухаживать, в СИЗО же есть сокамерники, которые помогают передвигаться, пока он будет в камере. Его родственники передали препараты, благодаря которым его состояние стабильное. Но праздники в Крыму продлятся до 9 января, а препаратов хватит до 5 января», – указал Азаматов.

65-летний крымскотатарский активист Асан Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Его адвокат Айдер Азаматов требовал перевезти подзащитного в городскую больницу.

В Симферополе 23 ноября российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 24 ноября арестовал до 15 января 2018 года задержанных крымскотатарских активистов.

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