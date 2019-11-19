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Тимошенко пригласила Зеленского на традиционный украинский "корпоратив" - "можно со своим пианино"
19.11.2019 14:18

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительного того, что нардеп предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте. Соответствующий комментарий нардеп разместила на своей странице в Facebook.

Тимошенко пригласила Зеленского на традиционный украинский "корпоратив" - "можно со своим пианино"

"Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция.

 

Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот!

 

А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе...

 

Ждем Вас на корпоративах...

 

Можно со своим пианино", - написала Тимошенко.

Кроме того, нардеп выразила сожаление относительно тона, который президент Владимир Зеленский использовал в своем сообщении.

Утром Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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