Ограничения доступа вузам Украины в доменные зоны ".ru" и ".ру" украинские власти объясняют информационной безопасностью. Вузам ограничат доступ к ресурсам из РФ Фото: ЕРА Издание опубликовало соответствующий документ, подписанный заместителем министра образования и науки Романом Гребой.Он называется "Относительно недопущения нанесения вреда интересам государства в сфере информационной безопасности".Поручение объясняется необходимостью выполнения доктрины информационной безопасности, подписанной президентом Украины Петром Порошенко в феврале.Министерство поручило провести дополнительную разъяснительную работу о недопустимости использования в служебных целях российских интернет-сервисов Mail.ru, Rambler и Yandex. Фото: life.pravda.com.ua В феврале 2017 года Порошенко подписал приказ, которым ввел в действие решение СНБО "О Доктрине информационной безопасности Украины". Как отмечается в документе, его цель – уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде только по противодействию "разрушительному информационному влиянию РФ в условиях развязанной ею гибридной войны".7,9% граждан Украины получают информацию о ситуации в стране благодаря российскому телевидению, 87,1% отдают предпочтение украинским телеканалам, свидетельствуют результаты проведенного в декабре 2016 года соцопроса. По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы пропаганды на 30 языках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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