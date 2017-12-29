|Украинским вузам ограничат доступ в доменные зоны ".ru" и ".ру"
|29.12.2017 20:39
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Фото: life.pravda.com.ua
В феврале 2017 года Порошенко подписал приказ, которым ввел в действие решение СНБО "О Доктрине информационной безопасности Украины". Как отмечается в документе, его цель – уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде только по противодействию "разрушительному информационному влиянию РФ в условиях развязанной ею гибридной войны".7,9% граждан Украины получают информацию о ситуации в стране благодаря российскому телевидению, 87,1% отдают предпочтение украинским телеканалам, свидетельствуют результаты проведенного в декабре 2016 года соцопроса. По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы пропаганды на 30 языках.
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