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В Германии заявили, что сейчас лучшая возможность решить конфликт на Донбассе
19.11.2019 14:43
Маас заявил, что существует возможность решения конфликта в Украине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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