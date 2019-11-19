Об этом сообщает издание Flandersnews.be.

«30 процентов уличного мусора составляют окурки. И эта проблема касается не только чистоты города, но и охраны окружающей среды, поскольку окурки содержат сотни вредных химикатов, загрязняют воды и очень медленно разлагаются - около 15 лет. Наша цель - привлечь больше внимания курильщиков к этой проблеме. Именно это, а не желание собрать больше штрафов стоит за нововведением», - отметила по этому поводу инициатор законопроекта член городской администрации Зубида Джеллаб.

Поэтому с 1 января 2020 года лиц, которые бросают окурки на землю и это заметили работники коммунальных служб, будут штрафовать на 200 евро. Если такое административное преступление заметили полицейские, нарушителю придется уплатить 250 евро.

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