Ученые хотят подробнее изучить взаимосвязь суточных ритмов, чтобы в дальнейшем онкологи учитывали, в какое время суток лекарственные препараты наиболее эффективны

В основе процесса лежит клеточный механизм реакции несвернутих белков. В норме этот механизм защищает от накопления избыточного количества белков, не давая им разрастаться, пишет Naked Science .

Реакция несвернутих белков служит страховкой в ​​тех случаях, когда по каким-то причинам нарушается процесс свертывания новых белков в эндоплазматическом ретикулуме - одном из органоидов клетки. Неправильно свернутая структура цепи приводит к появлению неактивных белков с отличными от нормальных свойствами. Чтобы "неправильные" соединение не накапливались, клетка запускает реакцию, которая замедляет формирование новых белков. Если клетка накапливает слишком много «неправильных» протеинов, она погибает. По данным новой работы, раковые клетки смогли избегать гибели, используя связь между реакцией несвернутих белков и циркадными (суточными) ритмами клеток.

Исследователи искусственно активировали механизм реакции несвернутых белков в клетках остеосаркома. Выяснилось, что этот процесс изменяет уровень белка BMAL1 - одного из основных белков, контролирующих суточные ритмы. Вместе с белком CLOCK он регулирует экспрессию множества генов, связанных с циркадных ритмов. Пока механизм реакции был активным, уровень BMAL1 оставался низким независимо от времени суток и ритм начал сбиваться. В этих условиях раковые клетки выживали, а здоровые погибали. Когда ученые искусственно повысили выделения BMAL1 в клетках лимфомы Беркитта, рост опухоли замедлился.

Также ученые проанализировали ряд случаев онкологических заболеваний и выяснили: больные раком молочной железы, желудка и легких жили в среднем дольше, если уровень BMAL1 у них был выше. Исследователи пришли к выводу, что при более высоком уровне BMAL1 реакция несвернутых белков не до конца подавляет синтез белков в здоровых клетках - в этих условиях клеткам опухоли становится труднее выжить.

По словам исследователей, взаимосвязь суточных ритмов и активности клеток надо изучить подробнее. Возможно, в дальнейшем онкологи будут учитывать, в какое время суток лекарственные препараты наиболее эффективны.