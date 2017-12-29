Волонтер Роман Доник заявил, что полковник Генерального штаба ВСУ по фамилии Завгородний на полигоне Широкий Лан хамил военнослужащим и приказал снять украинские флаги с боевых машин.→ ПРОИСШЕСТВИЯ На полигоне Широкий Лан в ходе учений погиб десантник ВСУ 10 июля, 2017 21.53 |комментариев: coreola.addurl('articles[197044]', '197044'); //coreola.addurl('totalcomments[197044]', '197044'); Старшина 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины Руслан Шпинда погиб в ходе тактических учений с военный стрельбой из-за нарушения мер безопасности. → ОБЩЕСТВО Строительство на полигоне "Широкий Лан" показали с высоты птичьего полета. Видео 20 мая, 2017 22.37 |комментариев: coreola.addurl('articles[189156]', '189156'); //coreola.addurl('totalcomments[189156]', '189156'); Советник президента Украины Юрий Бирюков в своем Facebook опубликовал видео строительства бригадного лагеря на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области. "Хорошо видны котлованы, строительные площадки казарм, начато строительство столовой (такая большая т-образная площадка)", – комментирует он. По словам Бирюкова, от поездок и контроля с "поверхности" теперь перешли к контролю с воздуха.→ ВОЙНА В УКРАИНЕ На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области начали строительство бригадного лагеря за 370 млн грн 19 марта, 2017 16.08 |комментариев: coreola.addurl('articles[179067]', '179067'); //coreola.addurl('totalcomments[179067]', '179067'); Строительство бригадного лагеря на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области должно закончиться до конца 2017 года, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков. → ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Антикоррупционный суд по версии Порошенко. В чем суть законопроекта и что о нем думают эксперты G Елена ПОСКАННАЯ "Вернулись домой, в одно из общежитий Донецка". Сепаратистские СМИ – о том, как встречали освобожденных из украинских тюрем G Николай ПОДДУБНЫЙ Убийца украинского солдата, похититель нардепа и бежавший мэр. Что известно о сепаратистах, переданных ОРДЛО в рамках "большого обмена" G Николай ПОДДУБНЫЙ Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В 2017 году в Украине увеличилось количество нарушений свободы слова. Инфографика В Украине от правоохранителей скрываются 43 тыс. граждан. Инфографика 100 депутатов-"кнопкодавов ". "Чесно" составило антирейтинг нарушителей Конституции в Верховной Раде. Инфографика Минобразования Украины назвало наиболее и наименее популярные специальности у абитуриентов. Инфографика В Украине чаще только угоняют машины ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. Инфографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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