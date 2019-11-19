|"Ого! Ох**енная!" Заместитель министра инфраструктуры влезла в кресло через постель. Аудио
|19.11.2019 14:55
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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.
Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа", который в Телеграм-канал опубликовал нардеп Антон Поляков.
Также Телеграм-канал "Темный рыцарь", который сливает информацию о "слугах" выложил часть разговора "слуг" о замминистра Клитиной.
Далее приводим часть разговора политиков:
Александра Клитина до своей должности занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.
Александра Клитина до своей должности занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.