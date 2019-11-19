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Во Франции у хирурга-педофила обнаружили 250 жертв
19.11.2019 15:02
Во Франции хирург обвиняется в сексуальном насилии над более чем 250
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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