|
Чемпионат мира по футболу 2018. В плей-офф Португалия будет играть с Уругваем, Испания - с Россией
|
25.06.2018 22:28
|
Испанцы сыграли вничью с Марокко – 2:2 и заняли первое место в
группе В. Португалия не смогла обыграть Иран – 1:1. Роналду
досадует после незабитого пенальти Фото: ЕРА Чемпионы Европы,
португальцы, повели в счете в конце первого тайма, сообщает
официальный сайт турнира. Отличился Рикарду Куарежма (45-я
минута).На 53-й минуте голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд
парировал пенальти, пробитый Криштиану Роналду.Азиатские футболисты
отыгрались на 90 плюс 3-й минуте. Карим Ансарифард реализовал
11-метровый – 1:1.Этот мяч не помог иранцам попасть в 1/8-ю,
но лишил португальцев первого места в группе. В параллельной игре
Испания, уступавшая марокканцам 1:2, отыгралась в компенсированное
время.Мячи в матче Испания – Марокко забивали: Халид Бутаиб
(0:1, 14-я минута), Иско (1:1, 19-я минута), Юсеф Эн-Несири (1:2,
81-я минута), Яго Аспас (2:2, 90 плюс 1-я минута).Окончательное
положение команд в группе таково:1. Испания – 5 очков,
разница – 6:5.2. Португалия – 5 очков, разница –
5:4.3. Иран – 4 очка, разница – 2:2.4. Марокко – 1
очко, разница – 2:4.Испанцы встретятся в 1/8 финала со сборной
России, которая заняла второе место в группе А. Соперниками
португальцев будут футболисты Уругвая.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира