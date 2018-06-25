Испанцы сыграли вничью с Марокко – 2:2 и заняли первое место в группе В. Португалия не смогла обыграть Иран – 1:1. Роналду досадует после незабитого пенальти Фото: ЕРА Чемпионы Европы, португальцы, повели в счете в конце первого тайма, сообщает официальный сайт турнира. Отличился Рикарду Куарежма (45-я минута).На 53-й минуте голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд парировал пенальти, пробитый Криштиану Роналду.Азиатские футболисты отыгрались на 90 плюс 3-й минуте. Карим Ансарифард реализовал 11-метровый – 1:1.Этот мяч не помог иранцам попасть в 1/8-ю, но лишил португальцев первого места в группе. В параллельной игре Испания, уступавшая марокканцам 1:2, отыгралась в компенсированное время.Мячи в матче Испания – Марокко забивали: Халид Бутаиб (0:1, 14-я минута), Иско (1:1, 19-я минута), Юсеф Эн-Несири (1:2, 81-я минута), Яго Аспас (2:2, 90 плюс 1-я минута).Окончательное положение команд в группе таково:1. Испания – 5 очков, разница – 6:5.2. Португалия – 5 очков, разница – 5:4.3. Иран – 4 очка, разница – 2:2.4. Марокко – 1 очко, разница – 2:4.Испанцы встретятся в 1/8 финала со сборной России, которая заняла второе место в группе А. Соперниками португальцев будут футболисты Уругвая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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