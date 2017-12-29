|Украинские музыканты создали песню на популярное стихотворение Лины Костенко (ВИДЕО)
|29.12.2017 20:52
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Украинская группа «Ptakha» записал песню и снял клип под названием «Крылья» на слова известного одноименного стихотворения Лины Костенко.
Об этом музыканты сообщили на своей странице в «Facebook», информирует svodka.net.
На съемки клипа девушки из группы «Ptakha» потратили 17 часов. Во время этого процесса они сменили 58 платьев.
Музыканты отмечают: это первый клип, где им удалось сняться лично со своими инструментами.
До сих пор квартет выпускал анимационные работы и сотрудничал с режиссерами из Лондона. Девушки миксуют и продюсируют собственные песни, а также экспериментируют с новыми электронными инструментами.
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