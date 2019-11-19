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Россия начала масштабные учения в Черном море
19.11.2019 15:29
На учения вышли более 10 кораблей Черноморского флота РФ. Также в учениях принимают участие истребители Су-30СМ.

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Корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море. Об этом сообщает РИА “Новости“ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Для проведения совместных учений из пунктов базирования аннексированного Севастополя и Новороссийска вышли более 10 кораблей Черноморского флота. Среди них  фрегат “Адмирал Эссен“, малый ракетный корабль “Вышний Волочек“, большой десантный корабль “Азов“, морские тральщики “Турбинист“, “Ковровец“ и суда вспомогательного флота.

Кроме того, в учениях принимают участие истребители Су-30СМ. Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы. Также экипажи проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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