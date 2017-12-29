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Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, - Лутковская
29.12.2017 20:52
Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, - Лутковская
В формуле "всех на всех" имеется в виду обмен лиц, участвовавших в вооруженном конфликте
Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, поскольку это не предусмотрено Минскими соглашениями.
Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, - Лутковская

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала NewsOne.

Она уточнила, что в формуле "всех на всех", прописанной в Минских соглашениях, имеется в виду обмен лиц, принимавших участие в вооруженном конфликте.

"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под увольнением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", имеется в виду освобождение лиц, лишенных свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане в Киеве, в Одессе", - отметила Лутковская.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен заложниками между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками "ДНР" и "ЛНР". Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие из сепаратистов не захотели в ОРДЛО.

В СБУ сообщили, что освобожденные заложники пройдут проверку на предмет возможного привлечения Россией.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

  • У боевиков остаются заложниками 103 человека, - Грицак
  • Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук
  • Обмен пленными завершился: украинская сторона получила 74 заложника

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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