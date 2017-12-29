В формуле "всех на всех" имеется в виду обмен лиц, участвовавших в вооруженном конфликте

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала NewsOne .

Она уточнила, что в формуле "всех на всех", прописанной в Минских соглашениях, имеется в виду обмен лиц, принимавших участие в вооруженном конфликте.

"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под увольнением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", имеется в виду освобождение лиц, лишенных свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане в Киеве, в Одессе", - отметила Лутковская.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен заложниками между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками "ДНР" и "ЛНР". Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие из сепаратистов не захотели в ОРДЛО.

В СБУ сообщили, что освобожденные заложники пройдут проверку на предмет возможного привлечения Россией.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.