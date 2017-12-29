Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что, по его мнению, мир будет осуществлять "повышенное давление" на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News, передает

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - сказал Маттис.

По его словам, "давление в рамках физических операций будет определяться осознанными правительствами".

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.

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