|Министр обороны США пообещал осуществлять "повышенное давление" на КНДР
|29.12.2017 20:54
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Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что, по его мнению, мир будет осуществлять "повышенное давление" на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News, передает
"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - сказал Маттис.
По его словам, "давление в рамках физических операций будет определяться осознанными правительствами".
Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.
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