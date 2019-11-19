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Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии
19.11.2019 15:40
В Нафтогазе заявили, что предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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