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Причиной пожара в жилом доме Нью-Йорка, в котором погибли 12 человек, стала игра ребенка с кухонной плитой
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29.12.2017 20:54
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Когда начался пожар в пятиэтажной жилом доме в нью-йоркском
Бронксе, мать ребенка, который играл с кухонной плитой, убежала из
квартиры, оставив дверь открытой, сообщил начальник пожарной службы
города Даниэль Нигро. Пожар тушили 160 пожарных Фото: ЕРА Пожар
начался на кухне в квартире на первом этаже. Когда произошло
возгорание, мать ребенка схватила двух своих детей и убежала,
оставив дверь квартиры открытой. Огонь быстро распространился по
зданию.По словам Нигро, у жильцов дома было мало времени, чтобы
отреагировать. Несмотря на то, что пожарные начали гасить дом
уже через несколько минут, пять человек погибли в огне, еще
семь – в больницах.В тушении пожара приняли участие 160
спасателей. По данным полиции, между погибших три девочки
в возрасте одного, двух и семи лет, неопознанный пока мальчик
и 19-летняя девушка.В нью-йоркском районе Бронкс 29 декабря
горел пятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, погибли 12
человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал пожар самым
смертоносным за последние 25 лет.
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