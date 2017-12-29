Когда начался пожар в пятиэтажной жилом доме в нью-йоркском Бронксе, мать ребенка, который играл с кухонной плитой, убежала из квартиры, оставив дверь открытой, сообщил начальник пожарной службы города Даниэль Нигро. Пожар тушили 160 пожарных Фото: ЕРА Пожар начался на кухне в квартире на первом этаже. Когда произошло возгорание, мать ребенка схватила двух своих детей и убежала, оставив дверь квартиры открытой. Огонь быстро распространился по зданию.По словам Нигро, у жильцов дома было мало времени, чтобы отреагировать. Несмотря на то, что пожарные начали гасить дом уже через несколько минут, пять человек погибли в огне, еще семь – в больницах.В тушении пожара приняли участие 160 спасателей. По данным полиции, между погибших три девочки в возрасте одного, двух и семи лет, неопознанный пока мальчик и 19-летняя девушка.В нью-йоркском районе Бронкс 29 декабря горел пятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, погибли 12 человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал пожар самым смертоносным за последние 25 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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