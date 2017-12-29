|В Харькове злоумышленники вытащили из иномарки $30 тысяч
|29.12.2017 20:58
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Вечером в четверг, 28 декабря, в Харькове преступники завладели деньгами пострадавшего,сумма которых составила 30 тысяч долларов, после чего скрылись с места преступления. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области на официальном сайте.
По информации полицейских, сообщение об ограблении было принято в четверг, 28 декабря, близ 20.00 Шевченковским отделением полиции города.
"Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле "Форд". На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского иномарку заблокировал автомобиль "Ауди", из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс. долларов, после чего скрылись с места происшествия", - отметили правоохранители.
Помимо этого, сотрудники полиции подчеркнули, что мужчина, пребывающий за рулем автомобиля, а также его друг были госпитализированы в местную клинику с ушибами. После того, как врачи оказали необходимую медицинскую помощь, пострадавших отправили домой. В текущее время правоохранители делают все возможное, чтобы установить лица злоумышленников.
Факт происшествия был внесен в Единый список досудебных расследований по части 4 статьи 187 (разбой) УК Украины.
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