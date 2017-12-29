|В киевском аэропорту на два часа задержали рейс из-за "лишнего" кота
|29.12.2017 21:00
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Помешало взлететь самолету из аэропорта «Киев» лишнее домашнее животное.
Один из пассажиров вез с собой семь котов, информирует svodka.net.
Но выяснилось, что по правилам авиакомпании можно провозить не более шести котов.
Пилоты отказались взлетать с лишним животным.
Два часа пассажир выяснял отношения с экипажем и полицией, и в итоге едва не возникла драка между пассажирами.
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Пассажиры лайнера разделились на две группы поддержки: одна требовала изгнания кошатника и немедленного взлета, другая подвергла критике правила авиакомпании и встала на защиту права котов на воздушные перелеты.
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