Помешало взлететь самолету из аэропорта «Киев» лишнее домашнее животное.

Один из пассажиров вез с собой семь котов, информирует svodka.net.

Но выяснилось, что по правилам авиакомпании можно провозить не более шести котов.

Пилоты отказались взлетать с лишним животным.

Два часа пассажир выяснял отношения с экипажем и полицией, и в итоге едва не возникла драка между пассажирами.

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Пассажиры лайнера разделились на две группы поддержки: одна требовала изгнания кошатника и немедленного взлета, другая подвергла критике правила авиакомпании и встала на защиту права котов на воздушные перелеты.

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