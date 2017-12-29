По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко

"Ищем свидетелей ДТП, которое произошло с участием судьи" , - сообщает в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, по факту происшествия открыто уголовное производство.

Прокуратура установила, что смертельные травмы 52-летний пешеход получил в результате наезда внедорожника Land Rover. Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия.

"Прокуратура просит очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах указанного события, обратиться к следователю СУ ГУ ЧП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56", - просит правоохранительное ведомство.