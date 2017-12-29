|Смертельное ДТП в Киеве с участием судьи: прокуратура ищет свидетелей
|29.12.2017 21:00
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По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей КорниенкоПрокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельной ДТП с участием судьи.
"Ищем свидетелей ДТП, которое произошло с участием судьи", - сообщает в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, по факту происшествия открыто уголовное производство.
Прокуратура установила, что смертельные травмы 52-летний пешеход получил в результате наезда внедорожника Land Rover. Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия.
"Прокуратура просит очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах указанного события, обратиться к следователю СУ ГУ ЧП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56", - просит правоохранительное ведомство.
Как известно, 27 декабря внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте. По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.