Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО
19.11.2019 16:37
Столтенберг заявил, что нельзя допускать повторения крымского сценария в странах НАТО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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