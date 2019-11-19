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Соблюдайте правила: в Индии леопард напал на нетерпеливого мотоциклиста
19.11.2019 17:14
В Индии леопард напал на мотоциклиста, который не уступил ему дорогу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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