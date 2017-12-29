28 декабря заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову объявили о подозрении по делу о фиктивных тендерах. 21 декабря в прокуратуре сообщили о проведении более 50 обысков в Запорожье и Мелитополе в рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн бюджетных средств Фото: gp.gov.ua "Суд отказал в мере пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в сумме 1,5 млн грн. Если в течение пяти дней деньги не будут внесены, подозреваемый будет взят под стражу", – сообщил собеседник издания.На вопрос, будет ли подана апелляционная жалоба на меру пресечения, сотрудник прокуратуры ответил, что решение еще не принято."Оно будет принято в установленные законом сроки", – добавил он.28 декабря заместителю мэра Запорожья объявили о подозрении по делу о фиктивных тендерах.21 декабря в прокуратуре сообщили о проведении более 50 обысков в Запорожье и Мелитополе в рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн бюджетных средств. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем.Помимо Пустоварова по делу проходят еще один заместитель мэра Запорожья, его брат и руководитель одного из коммунальных предприятий Мелитополя.Народный депутат от "Самопомочі" Роман Семенуха писал, что в рамках этого производства в Запорожье задержали девять человек, один из которых – руководитель областной организации "Самопомочі", заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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