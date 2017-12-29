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Суд установил залог в 1,5 млн грн подозреваемому по делу о фиктивных тендерах заместителю мэра Запорожья
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29.12.2017 21:02
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28 декабря заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову объявили
о подозрении по делу о фиктивных тендерах. 21 декабря в прокуратуре
сообщили о проведении более 50 обысков в Запорожье и Мелитополе в
рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн бюджетных
средств Фото: gp.gov.ua "Суд отказал в мере пресечения в виде
содержания под стражей и установил залог в сумме 1,5 млн грн. Если
в течение пяти дней деньги не будут внесены, подозреваемый будет
взят под стражу", – сообщил собеседник издания.На вопрос,
будет ли подана апелляционная жалоба на меру пресечения, сотрудник
прокуратуры ответил, что решение еще не принято."Оно будет принято
в установленные законом сроки", – добавил он.28 декабря
заместителю мэра Запорожья объявили о подозрении по делу о
фиктивных тендерах.21 декабря в прокуратуре сообщили
о проведении более 50 обысков в Запорожье и Мелитополе в
рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн бюджетных
средств. По версии следствия, госслужащие организовали десяток
фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с
заранее определенным победителем.Помимо Пустоварова по делу
проходят еще один заместитель мэра Запорожья, его брат и
руководитель одного из коммунальных предприятий Мелитополя.Народный
депутат от "Самопомочі" Роман Семенуха писал, что в рамках
этого производства в Запорожье задержали девять человек, один из
которых – руководитель областной организации "Самопомочі",
заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко.
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