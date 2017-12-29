Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей

Такое решение огласил председательствующий судья Виктор Ежов, сообщают "Украинские новости" .

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его вынесения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Как сообщал iPress.ua, прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в отдельно крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертому фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах - 30- летнему заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову.

Напомним, в четверг, 21 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины начали сотню обысков у запорожских чиновников.

Вследствие обысков задержано было заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брата Марка, а также директора мелитопольского коммунального предприятия Олега Обризанова. Пустоварова правоохранители поймать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он бежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". 23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове. 27 декабря его адвокат сообщил, что заместителя мэра госпитализировали, но он не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием.