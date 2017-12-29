|Суд избрал заместителю мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога
|29.12.2017 21:08
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Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражейЧервонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.
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Такое решение огласил председательствующий судья Виктор Ежов, сообщают "Украинские новости".
Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Постановление подлежит немедленному исполнению после его вынесения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.
Как сообщал iPress.ua, прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в отдельно крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертому фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах - 30- летнему заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову.
Напомним, в четверг, 21 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины начали сотню обысков у запорожских чиновников.
Вследствие обысков задержано было заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брата Марка, а также директора мелитопольского коммунального предприятия Олега Обризанова. Пустоварова правоохранители поймать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он бежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". 23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове. 27 декабря его адвокат сообщил, что заместителя мэра госпитализировали, но он не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием.
Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, между которых руководитель местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, чиновники организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.