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Князев заявил, что руководителей полицейских детективных отделов в Украине рассчитывают назначить в начале 2018 года
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29.12.2017 21:10
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Претенденты на должность руководителей полицейских детективных
отделов в Украине должны иметь оперативный, следовательский и
полицейский опыт работы, а также юридическое образование, сказал
глава Нацполиции Украины Сергей Князев. В Украине внедряют институт
полицейских детективов Фото: EPA планируют назначить в начале 2018
года. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил руководитель
Нацполиции Сергей Князев.Он рассказал, что по состоянию на 20
декабря были поданы 167 заявок на участие в конкурсе на должность
руководителей детективных отделов, только открыты 25
вакансий."Конкурс не большой, не 300 человек на место, но мы
поставили большие ограничения. То есть не могут пройти какие-то
философы. Существует требование об оперативном, следовательском и
полицейском опыте работы, юридическом образовании. Таким
количеством заявок за эту неделю я доволен. Если в каком-то регионе
не состоится конкурс и не будет найден достойный кандидат, объявим
новый конкурс. Думаем, что к концу этого или в начале следующего
года постараемся назначить руководителей подразделений и поставим
задачу вместе с руководителями областных управлений, из уголовных и
следственных подразделений, сформировать на конкурсной основе
рабочий коллектив", – сказал Князев.В декабре 2016 года опыт с
объединением функций следователей и оперативных сотрудников был
запущен на базе Бориспольского отдела полиции, сообщал Князев.29
июня глава Нацполиции заявлял, что в восьми областях Украины
запустили проект "Полицейские детективы". В рамках
эксперимента функции полицейских следователей и оперативных
сотрудников уголовной полиции объединили без введения новой
должности.В Нацполиции считают, что введение института детективов
должно привести к снижению бюрократической составляющей в
следственно-оперативной деятельности, экономии ресурсов, повышению
качества сбора доказательной базы и уровня раскрываемости
преступлений.
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