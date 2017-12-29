Претенденты на должность руководителей полицейских детективных отделов в Украине должны иметь оперативный, следовательский и полицейский опыт работы, а также юридическое образование, сказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев. В Украине внедряют институт полицейских детективов Фото: EPA планируют назначить в начале 2018 года. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев.Он рассказал, что по состоянию на 20 декабря были поданы 167 заявок на участие в конкурсе на должность руководителей детективных отделов, только открыты 25 вакансий."Конкурс не большой, не 300 человек на место, но мы поставили большие ограничения. То есть не могут пройти какие-то философы. Существует требование об оперативном, следовательском и полицейском опыте работы, юридическом образовании. Таким количеством заявок за эту неделю я доволен. Если в каком-то регионе не состоится конкурс и не будет найден достойный кандидат, объявим новый конкурс. Думаем, что к концу этого или в начале следующего года постараемся назначить руководителей подразделений и поставим задачу вместе с руководителями областных управлений, из уголовных и следственных подразделений, сформировать на конкурсной основе рабочий коллектив", – сказал Князев.В декабре 2016 года опыт с объединением функций следователей и оперативных сотрудников был запущен на базе Бориспольского отдела полиции, сообщал Князев.29 июня глава Нацполиции заявлял, что в восьми областях Украины запустили проект "Полицейские детективы". В рамках эксперимента функции полицейских следователей и оперативных сотрудников уголовной полиции объединили без введения новой должности.В Нацполиции считают, что введение института детективов должно привести к снижению бюрократической составляющей в следственно-оперативной деятельности, экономии ресурсов, повышению качества сбора доказательной базы и уровня раскрываемости преступлений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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