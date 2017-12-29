|Негодный американский астробатут и животные фекалии
|29.12.2017 21:12
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Космические военные пуски США под угрозой срыва
И надо отметить, что не плохо бы и нам обзавестись столь компетентными службами. Лучше угроза от них, чем ныряющие в океаны десятки миллионов. В США запуск военных космических аппаратов регламентируется программой EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle). Лицензиями на старты в интересах Пентагона владеют только ULA (с ракетами Delta IV и Atlas V) и SpaceX (с Falcon 9). Aerojet Rocketdyne является подрядчиком ULA (выпускает маршевые двигатели RL-10 для вторых ступеней тяжелых носителей Delta IV и Atlas V).
Проверка Службы генерального инспектора Министерства обороны США
выявила, что компании ULA (United Launch Alliance), SpaceX и
Aerojet Rocketdyne в рамках программы EELV «не выполняют адекватный
контроль качества». На доклад надзорного агентства, вышедший 20
декабря 2017 года, обратило внимание Space News.
Например, на объекте ULA обнаружены «несоответствия», связанные с электростатически чувствительным устройством, используемым в производстве авионики. В перспективе это может привести к отказу электронных компонентов космических аппаратов.
На площадке SpaceX инспекторы обнаружили установленный на испытательном стенде «неадекватно защищенный» двигатель Merlin, выхлопные отверстия которого «должны быть прикрыты специальными клапанами». «Мы нашли бутылки колы и предметы личного пользования в зонах, где недопустимо нахождение посторонних предметов», — отмечается в докладе.
У Aerojet Rocketdyne аудиторы обнаружили «значительные проблемы», связанные с нахождением на площадках компании посторонних предметов, к которым в докладе отнесли «бесхозные болты, гайки, ленту, фольгу, кабельные стяжки и животные фекалии».
«Недостаточное управление качеством ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne может увеличить затраты на программу (EELV), поймать запуск и увеличить риск сбоя миссии», — отмечается в докладе.
Компании ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne, отмечает издание, устраняют выявленные аудиторами нарушения.
Проверки надзорного агентства проводись с июня 2016-го по март 2017-го на предприятиях ULA в Декейтере (штат Алабама), где собираются ракеты Delta IV и Atlas V, а также офисах компании в Денвере (штат Колорадо); на заводе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния), где собираются Falcon 9, на тестовом предприятии в Макгрегоре (штат Техас), где испытываются ступени и двигатели Falcon 9; на объектах Aerojet Rocketdyne в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где производятся и испытываются ракетные двигатели.Источник - .
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