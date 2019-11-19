|Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе
|19.11.2019 18:13
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В команде ЗЕ заявили о том, что граждане РФ не смогут приобретать украинскую землю сельскохозяйственного назначения. В случае выявления граждан РФ между покупателей или владельцев земли будет применяться “механизм спецконфискации собственности в пользу государства“. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.
Политик подчеркнул, продажа земли иностранцам станет возможной только после проведения всеукраинского референдума.
“В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев“ – заявил он.
“Россияне в принципе не обсуждаются. Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана“, – подчеркнул Лещенко
“У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц“, - отметил Лещенко.