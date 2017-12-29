Часть освобожденных украинских заложников в ходе обмена пленными 27 декабря 2017 года являются фигурантами уголовных дел о дезертирстве.

Об этом в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает со ссылкой на .

"…в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - сообщил Бирюков.

Он также добавил, что этих освобожденных заложников планировалось доставить в отдельно, однако из-за погодных условий аэропорт Жуляны не принимал самолеты.

"На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда", - подчеркнул Бирюков.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает, что среди освобожденных заложников могут быть "агенты ". Он также пояснил, что контрразведывательные меры в отношении освобожденных применяются, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

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