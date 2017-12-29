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Видеохит: как выглядит мощнейший снегопад в США из космоса (ВИДЕО)
29.12.2017 21:14
Видеохит: как выглядит мощнейший снегопад в США из космоса (ВИДЕО)

Причиной сильнейшей за последние 10 лет снежной бури стали теплые Великие озера.

Рекордное количество снега — 165 см — выпало в Пенсильвании в Сочельник. Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало спутниковые снимки причудливых параллельных облачных потоков, пересекающих Великие озера, которые и принесли в Пенсильванию мощнейшую вьюга, информирует svodka.net.



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