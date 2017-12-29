Как заявил представитель NASA Филип Макалистер, США не могут отправить людей в космическое пространство без использования техники производства России. Есть некоторая вероятность, что это можно будет сделать через два-три года при условии активной помощи западных партнеров и благоприятного развития сотрудничества с частными американскими космическими компаниями.

В то же время Макалистер отметил, что сотрудничество NASA с Россией на МКС является довольно успешным. Он также добавил, что США пришлось отказаться от использования ракет-носителей и двигателей производства России, потому что правительство посчитало доступ в космос вопросом стратегической важности. Для этого, по словам представителя космического агентства, американские власти планируют использовать для решения таких задач наработки национальной космической отрасли.

Тем не менее, достижения в этом деле не позволяют отправлять в космическое пространство грузы и людей. NASA пришлось обратиться за помощью к частным космическим компаниям страны.

В случае, если все будет благоприятно складываться, то США снова получат возможность отправлять людей и грузы в космос.

Стоит отметить, что в последнее время в мире все громче звучат вопросы, каким образом в 60-е годы прошлого века США доставили астронавтов на Луну, если в 2017 году они не способны отправить людей в космос в принципе?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира