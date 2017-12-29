По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, подконтрольные Кремлю российские хакеры могли осенью скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию. По данным Грицака, действовали подконтрольные Кремлю хакеры Фото: ЕРА "Сотрудники СБУ установили, что после открытия вредоносной программы реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. В частности, мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами", – сказал он.По словам Грицака, "фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию".Глава СБУ рассказал также об организованных спецслужбами РФ кибератаках двумя разновидностями вируса типа PSCrypt. Он отметил, что они предназначались для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры."После запуска приложения загружался вредоносный файл, который шифровал содержимое дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для дешифровки через анонимные электронные счета, и в большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые сервера", – сообщил Грицак.24 октября неизвестные совершили кибератаку на одесский аэропорт и систему киевского метро. Также был недоступен сайт Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, были атакованы ряд российских СМИ, между которых "Интерфакс" и "Фонтанка".В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили о начале новой волны кибератак на информационные ресурсы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины хакеры информацию что получать Теги: общество