Мэр Днепра Борис Филатов в открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко заявил, что из-за отсутствия аэропорта город не почувствовал преимуществ безвизового режима с Европейским союзом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Филатов: Вопрос аэропорта стоит того, чтобы быть на одном уровне со строительством новых дорог Фото: Borys Filatov / Facebook резиденту Украины Петру Порошенко попросил того помочь городу со строительством аэропорта"Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, который не имеет собственного эффективного аэропорта. Взлетная полоса аэропорта – в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени. Без доступного воздушного сообщения Днепр находится в ловушке советского наследия", – говорится в документе.По словам Филатова, стоимость перелета из Днепра "выходит за пределы здравого смысла" и город не почувствовал преимуществ безвизового режима с Европейским союзом."Отсутствие воздушных ворот не компенсируется ни железнодорожным, ни водным или наземным сообщением. Сейчас, когда страна получила четкие приоритеты, вопрос днепровского аэропорта стоит того, чтобы быть на одном уровне со строительством новых дорог, магистралей и обновлением инфраструктуры в целом", – заявил он.Мэр Днепра отметил, что город стал украинским форпостом и остановил "русскую весну" – и должен быть доступным для посетителей."Бюджет одного города – даже с учетом достижений децентрализации – не в состоянии самостоятельно реализовать такой масштабный проект. В стране есть по крайней мере один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством... Господин президент, от имени всей территориальной общины обращаюсь к вам с просьбой повлиять на ситуацию", – отметил Филатов.Он добавил, что вопрос днепровского аэропорта можно сдвинуть с места только при наличии политической воли. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1765518146863408&id=100002157183088 В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943 году, который нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.В марте мэр Днепра Борис Филатов заявил, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство аэропорта в Днепре может начаться в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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