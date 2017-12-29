|В Киеве зафиксировали температурный рекорд
|29.12.2017 21:21
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Новый температурный рекорд зафиксировали в ночь на пятницу, 29 декабря.
Она была самой теплой с 1881 года, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, передает со ссылкой на .
Температура не опускалась ниже +4,8 градусов.
Это на 2 градуса выше, чем в 1974 году.
Последняя неделя по температурным показателям превышает климатическую норму на 8 градусов. Ночь 25 декабря была самой теплой за последние 137 лет. На Рождество Украину ждет похолодание.
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