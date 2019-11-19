Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, пишет РБК-Украина.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так украинцы давно ждут", - сообщил Пристайко.

В свою очередь, Маас призвал Россию к выполнению своих обязательств в рамках минских соглашений, сообщает Европравда.

"С нашей точки зрения сейчас очередь за Россией реализовать договоренности, необходимы действия и результат", - добавил министр.

Он отметил, что вопрос закона об особом статусе и подготовка местных выборов на Донбассе, а также преступлений, совершенных за годы войны на неподконтрольных Украине территориях, – только часть вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время.

"Поэтому Германия вместе с Францией постарается как можно больше сделать для того, чтобы наконец мир пришел на восток Украины. Мы делаем это не как нейтральные посредники, мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и следовательно мы стоим и за территориальную целостность Украины", - сказал Маас.

Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже.

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