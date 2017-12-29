Сколько лет наберётся для Путина и его подельников.

Мы не забудем. И мы не простим. Соучастников и подельников, информирует svodka.net.

Инициативная группа по выдвижению В.В. Путина кандидатом в президенты РФ:

— Сергей Безруков

— Михаил Боярский

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— Игорь Бутман

— Валерия

— Михаил Галустян

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— Полина Гагарина

— Станислав Говорухин

— Диана Гурцкая

— Иосиф Кобзон

— Игорь Крутой

— Сергей Мазаев

— Игорь Матвиенко

— Денис Мацуев

— Владимир Машков

— Михаил Пиотровский

— Николай Расторгуев

— Юрий Соломин

— Гарик Харламов

— Владимир Хотиненко

— Николай Цискаридзе

— Карен Шахназаров

— Валентин Юдашкин

…и многие, многие другие.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Раздел X. Преступления против государственной власти

Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью («привет» от Бориса Немцова, между многих прочих).

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Хотите полный список обвинений? Он у меня есть:

«…Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго «Заключительные и переходные положения», не допускает…»:

Статья 105. Убийство (до 20 лет лишения свободы)

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)

Статья 205. Терроризм (до 20 лет лишения свободы)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 278. Насильственное удержание власти (до 20 лет лишения свободы)

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (до 5 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный обман (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 302. Принуждение к даче показаний (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 306. Заведомо ложный донос (до 6 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

Статья 309. Подкуп или насилие к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (до 5 лет лишения свободы)

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (до 20 лет лишения свободы)

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (до 5 лет лишения свободы)

Статья 357. Геноцид (до 20 лет лишения свободы)

Статья 359. Наемничество (до 15 лет лишения свободы)

Сколько лет наберётся для Путина по совокупности? И сколько для его подельников?

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