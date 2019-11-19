Численность населения в Украине в течение января-сентября 2019 года уменьшилась на 193,2 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 октября, в Украине проживает 41 млн 960 тыс человек. Только за месяц (из сентября по октябрь) украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек.

“Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рождений“, - сообщили в Госстате.





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