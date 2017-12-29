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"Теперь на обыски очереди выстраиваются". Князев заявил, что у правоохранителей не хватает камер для видеофиксации следственных действий
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29.12.2017 21:33
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Чтобы провести обыски с предусмотренной законом видеофиксацией,
Нацполиция Украины "занимает" камеры в региональных управлениях и
после проведения следственных действий возвращает, рассказал
руководитель ведомства Сергей Князев. Князев отметил, что для
закупки видеокамер Нацполиция Украины должна объявить тендеры Фото:
mvs.gov.ua "Закон действует, но теперь на обыски очереди
выстраиваются. У нас же не такая ситуация, что вообще видеокамер
нет. Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск,
то 71 камеру я за вчера и позавчера взимал из всех регионов. Мне
руководители областных управлений жалуются, а я говорю: "Дайте мне,
в обед отдам". Завтра в 6.00 следователи проведут обыски, к обеду
эти камеры быстро повезем на государственном бензине в регионы,
чтобы там свои обыски проводили. Потому что правоохранительная
машина не должна остановиться", – рассказал Князев.Он отметил, что
для закупки камер Нацполиция должна объявить тендеры."Сейчас конец
финансового года. Надо прозрачно объявлять торги. Если даже сейчас
объявлю, к концу финансового года я не успею", – заявил глава
Нацполиции.8 ноября Кабинет Министров Украины одобрил
законопроект, который вводит видео- и аудиофиксацию обысков в
бизнес-структурах. В Кабмине законопроект назвали
"антирейдерским", а его цель – недопущением вмешательства
правоохранителей в деятельность бизнесменов. "Когда обыски
бизнеса будут фиксироваться, когда судьи будут осознавать свою
ответственность, мы с первых дней работы закона сможем ощутить
эффект", – заявил в ходе заседания правительства министр
юстиции Павел Петренко. 16 ноября Верховная
Рада приняла за основу и в целом законопроект о
видеофиксации обысков. 1 декабря документ подписал президент
Украины Петр Порошенко, а 7 декабря он был опубликован в газете
"Голос України" и вступил в силу.
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