Чтобы провести обыски с предусмотренной законом видеофиксацией, Нацполиция Украины "занимает" камеры в региональных управлениях и после проведения следственных действий возвращает, рассказал руководитель ведомства Сергей Князев. Князев отметил, что для закупки видеокамер Нацполиция Украины должна объявить тендеры Фото: mvs.gov.ua "Закон действует, но теперь на обыски очереди выстраиваются. У нас же не такая ситуация, что вообще видеокамер нет. Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера взимал из всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: "Дайте мне, в обед отдам". Завтра в 6.00 следователи проведут обыски, к обеду эти камеры быстро повезем на государственном бензине в регионы, чтобы там свои обыски проводили. Потому что правоохранительная машина не должна остановиться", – рассказал Князев.Он отметил, что для закупки камер Нацполиция должна объявить тендеры."Сейчас конец финансового года. Надо прозрачно объявлять торги. Если даже сейчас объявлю, к концу финансового года я не успею", – заявил глава Нацполиции.8 ноября Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который вводит видео- и аудиофиксацию обысков в бизнес-структурах. В Кабмине законопроект назвали "антирейдерским", а его цель – недопущением вмешательства правоохранителей в деятельность бизнесменов. "Когда обыски бизнеса будут фиксироваться, когда судьи будут осознавать свою ответственность, мы с первых дней работы закона сможем ощутить эффект", – заявил в ходе заседания правительства министр юстиции Павел Петренко. 16 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о видеофиксации обысков. 1 декабря документ подписал президент Украины Петр Порошенко, а 7 декабря он был опубликован в газете "Голос України" и вступил в силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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