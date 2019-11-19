В эксклюзивном интервью каналу «Украина» художник даже признался, что, по его мнению, вполне можно найти формулу идеального музыкального произведения, которое станет популярным у слушателей:

«Формулы существуют, но они не всегда срабатывают – иногда да, но иногда нет. Я знаю, что хитами становились, например, «Богемская рапсодия» или «November rain», которая длится 10 минут. Песня о «Billie Jean» – тоже не классический хит. Но, например, песня «Let it be» заявила определенную формулу и определенную гармонию хита. Есть определенные ходы, которые людям знакомы – они слышат что-то родное, и от этого может немного легче зайти песня», – поделился Дмитрий Шуров с журналистами канала «Украина».

Впрочем, по словам Pianoboy, свою музыку он пишет, не оглядываясь на правила или формулы:

«Мне кажется, что настоящий хит – это всегда соединение энергетики артиста и месседжа, который он хочет донести. Речь не о хайповых песнях, а хитах, которые таковыми остаются и по десять лет. У меня в новом альбоме, который выходит в ноябре, есть песни, которые написаны четыре месяца назад, а есть и такие, которые написаны в 2014 году. Припев одной из песен написан давно, а вот куплеты ждали некоего эмоционального коллапса, чтобы быть написанными. Поэтому есть еще и момент, который я бы назвал «ко времени». Но музыка должна быть от души», – признался Pianoboy за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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