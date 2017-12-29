Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили - агент Государственного департамента США. Такое заявление сделал украинский депутат в прямрм эфире телеканала NewsOne .

"Я считаю его откровенно агентом Госдепа США и проводником политики той страны, которая сейчас имеет внешнее управление над правительством и президентом Украины. Поэтому считаю его абсолютно не полезным", - высказал свое мнение Мураев.

Он также отметил, что не верит в то, что Михаил Саакашвили сотрудничает с Сергеем Курченко, так оно является невыгодным.

"Господин Курченко получил под управление так называемые национализированные предприятия, которые находятся на неподконтрольной территории. То есть по идее бизнесмен в этот момент зарабатывает. Зачем ему валить строй, после которого эта территория будет интегрирована назад в Украину и он потеряет контроль? Не выгодно", - добавил нардеп.

Евгений считает, что Саакашвили имеет много других бенефициантов, которые могли заплатить за его акции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины не готовы отказаться от мажоритарной избирательной системы, в связи с чем Верховная Рада не примет новый законопроект о выборах в Украине. Об этом заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза.

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