Певицу Руслану Лыжичко раскритиковали в сети за последнее интервью. В нем она рассказывает о российской технике и оружие на Донбассе, передает со ссылкой на .

В свежем интервью на канале 112 Руслана объяснила, почему является марионеткой Путина.

"Они (Захарченко и его подельники в" ДНР "- ред.) Получили оружие от России. Там было русский оружие, все российские боевые единицы - я все это видела, я свидетель", - сказала Лыжичко.

Позже ролик появился в YouTube. Там певицу обвинили в изменении политической позиции. Ей вспомнили ранние заявления о "гражданской войне". Они прозвучали в 2014 году, когда Лыжичко впервые вернулась из Донбасса. Тогда Руслана заявила, что украинские военные якобы "стреляют по своим".

"Когда она приехала только из Донбасса, она по-другому говорила", - отметил комментатор видео в YouTube.

"А как же" огонь по своим "? Рассмотрела наконец?", - добавили в дискуссиях под роликом.

"Я первая била себя в грудь и кричала, что в Украине нет гражданской войны. Но я приехала туда и увидела, что снаряды летят в своих же. Вот чего касается мой главный на сегодня месседж: Стоп огонь! Прекратить огонь по своим!" - говорила певица в студии УНИАН в 2014 году.

Тогда цитаты Русланы подхватили российские пропагандистские ресурсы. Они заявили, что украинцам врут, а певица, участница Евромайдана, "стала на сторону ополченцев".

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