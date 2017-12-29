Более 110 килограммов наркотиков на сумму более 10 млн грн уничтожили правоохранители на Полтавщине. Среди уничтоженного — наркотики как растительного, так и синтетического происхождения.

Как сообщают в Нацполиции, ранее судебным решением их изъяли у подозреваемых во время обысков. По процедуре сожжение внимательно наблюдала умышленно созданная комиссия, информирует svodka.net.

«Сожжение наркотических средств, изъятых правоохранительными органами из незаконного оборота, произошло в одном из районов области, в присутствии членов умышленно созданной комиссии. Среди сожженного были наркотики как растительного, так и синтетического происхождения. В частности, более 80 килограммов каннабиса, 30 килограммов маковой соломки и других веществ и прекурсоров по которым приняты соответствующие судебные решения», — отчитался начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области Андрей Замахин.

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