|Білява Даша Астаф"єва попрощалася з NikitA у новому кліпі (ВІДЕО)
|29.12.2017 21:39
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Співачка Даша Астаф'єва, яка цього тижня з'явилася на суді, підтримуючи коханого нареченого Артема Кіма, якого звинуватили у розтраті державних коштів, презентувала новий кліп на пісню "Самое главное".
"Кожен сам вибирає, що для нього в житті найголовніше. Для мене - любов. Я зрозуміла, що любов потрібно творити, захищати і дарувати іншим людям тільки самої! І коли це робиш, світ відповідає тим же", - прокоментувала відео зірка, додавши, що за 10 років роботи у складі NikitA загубила саму себе і тепер відновлюється та створює власне ім'я.
Цікаво, що у ролику Даша несподівано для себе й шанувальників постає білявкою.
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