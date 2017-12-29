Заседание Приморского райсуда Одессы по избранию меры пресечения россиянину Евгению Мефедову проходило в закрытом режиме. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мефедова вновь поместили под стражу Фото: dumskaya.net Заседание суда проходило в закрытом режиме, СМИ присутствовали только во время оглашения решения.14 декабря Приморский райсуд Одессы отменил меру пресечения Мефедову в виде содержания под стражей для обмена его на удерживаемых боевиками украинцев.27 ноября стало известно, что Мефедова не обменяли на украинских заложников. По одной из версий, его планируют обменять на украинцев, удерживаемых на территории России.18 сентября городской суд Черноморска Одесской области вынес оправдательный приговор в отношении всех лиц, которые, по версии следствия, были причастны к беспорядкам, приведшим к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.В тот же день Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые напали на участников марша "За единую Украину". Первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. Обе стороны возводили баррикады, забрасывали оппонентов брусчаткой, "коктейлями Молотова". При этом антимайдановцы стреляли из автоматического оружия под прикрытием милиции.Затем эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок Антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши здания бросали "коктейли Молотова" и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар.В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая 2014 года в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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