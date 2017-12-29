Ветеран АТО из Крыма Арслан Мисиратов считает, что российских оккупантов можно было бы выгнать с полуострова за несколько месяцев, если бы не было сдерживание в надежде на мирное урегулирование.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию Depo, информирует еizvestia.com.

«Когда только начиналась оккупация, Меджлис нас сдерживал, уговаривали не начинать боевые действия. Была надежда, что все решится мирным путем. Если бы нас не сдержали, война была бы, но мы бы выгнали русских за три-пять месяцев. Они не местные, они там ничего не знали, а мы были дома», — говорит Мисиратов.

Также он добавляет, что задолго до оккупации с крымскими татарами проводила тренировки организация «Тризуб».

«Вряд ли что-то знали, просто контактировали, тренировались. Конечно, это если бы нас поддержали ВСУ, но я думаю, что они не остались бы в стороне», — уверен боец.

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В целом же оккупацию Крыма Россией Мисиратов воспринимает как вторую депортацию.

«Более сорока лет прошло, прежде чем закончилась первая. Как скоро закончится эта? Если бы нас не сдерживали, то уже ей бы конец пришел. Мы бы свой Крым отвоевали», — говорит он.

По его мнению, российские войска в Крыму не являются настоящей преградой для освобождения и приводит в пример 2014 год, когда добровольцы отправлялись на Донбасс практически безоружными.

«Но нас сдерживают, говорят, что надо мирным путем», — резюмирует Мисиратов.

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