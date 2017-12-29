По информации ветерана АТО Андрея Прокопчука, из-за Анатолия Кучера, который в состоянии алкогольного опьянения попал в руки боевиков, на Донбассе были убиты спящие украинские бойцы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из плена боевиков освободили 73 человека Фото: rada.gov.ua "Президент встречает... кого?! Анатолия Кучера? Алкаша, который во всех интервью поливает грязью ВСУ? Алкаша, которого взяла на боевом дежурстве пьяным вражеская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. – ), потом зашла в блиндаж и добила двух спящих бойцов, которых я сдергивал в блиндаже, чтобы убедиться, что "200-е" не заминированы. Алкаша, которого я убрал из своего подразделения ввиду того, что я не видел его трезвым", – написал он.По словам Прокопчука, ему "искренне стыдно"."Я уверен, что между освобожденных пленных есть достойные люди", – отметил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558650537588352&id=100003302618910 Фамилия Кучера в списке на сайте Верховной Рады отсутствует.По информации внештатного советника президента Украины Юрия Бирюкова, из 73 освобожденных украинцев 14 подозреваются в дезертирстве.27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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